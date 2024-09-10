Планшет Realme Pad 2 Lite готов к выходу

Компания Realme объявила, что официальная презентация планшета Pad 2 Lite пройдет 13 сентября в Индии. Производитель подтвердил наличие экрана Eye Comfort Display с разрешением 1920:1200 точек, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 450 нит, батареи ёмкостью 8300 мАч, 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 8 ГБ оперативной, четырех динамиков, фирменной прошивки realme UI 5.0 на основе ОС Android 14 и корпуса в черной и фиолетовой расцветках.

Напомним, что выпущенная прошлым летом модель Realme Pad 2 оснащается тем же процессором Helio G99, 11,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2К и кадровой частотой 120 Гц, тыльной камерой на 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 8360 мАч, поддержкой 33-Вт быстрой зарядки и металлическим корпусом толщиной 7,2 мм.