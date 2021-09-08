Планшет Realme Pad показали на фото

В сети появились качественные фотографии планшета Realme Pad, официальный релиз которого состоится завтра, 9 сентября. Устройству прочат 10,4-дюймовый экран с разрешением 2000:1200 пикселей и кадровой частотой 60 Гц, корпус толщиной 6,9 мм, интерфейс USB-C, восьмиядерный процессор MediaTek Helio G80 с частотой до 2,0 ГГц и графическим ускорителем Arm Mali-G52 MC2, тыльную и фронтальную камеры с датчиками изображения разрешением по 8 Мп, аккумулятор ёмкостью 7100 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки, четыре динамика, поддержку стилуса, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 11.