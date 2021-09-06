Планшет Realme Pad показали на пресс-рендерах

Компания Realme поделилась тизерами ультратонкого планшета Realme Pad, официальный релиз которого состоится 9 сентября. По предварительным данным, устройство получит 10,4-дюймовый дисплей с разрешением 2000:1200 пикселей и частотой обновления изображения 60 Гц, корпус толщиной 6,9 мм, интерфейс USB-C, восьмиядерную платформу MediaTek Helio G80 с частотой до 2,0 ГГц и графическим ускорителем Arm Mali-G52 MC2, тыльную и фронтальную камеру разрешением по 8 Мп, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 11.