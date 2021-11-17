Планшет Realme Pad запускается в Европе

Планшет Realme Pad был выпущен еще в сентябре, и теперь Realme запускает свой планшет в Европе, устройство будет продаваться по цене 239 евро, с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти. Планшет оснащен 10,4-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением 2000 x 1200 пикселей. Он работает на мобильном процессоре MediaTek Helio G80 и поставляется с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти или 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти.

Realme Pad оснащен аккумулятором емкостью 7100 мАч, который поддерживает обратную зарядку, а также поддерживает быструю зарядку 18 Вт. Устройство имеет четыре динамика Dolby Atmos, а на передней панели устройства есть одна 8-мегапиксельная камера для съемки селфи и видеозвонков, а также одна 8-мегапиксельная камера на задней панели для фотографий и видео.
Комментарии и отзывы Realme Pad
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