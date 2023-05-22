Планшет Redmi Pad 2 получит SoC Snapdragon 680

В сети появились новые подробности о планшете Redmi Pad 2, которые недавно прошёл сертификацию евразийского регулятора EEC. Итак, устройству приписывают наличие 6-нанометровой 8-ядерной платформы Qualcomm Snapdragon 680, которая на 30% менее производительна, чем процессор MediaTek Helio G99 в первом поколении Redmi Pad, 10,95-дюймового дисплея с разрешением 1200:1920 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, фронтальной камеры на 5 Мп, основной камеры разрешением 8 Мп и предустановленной операционной системы Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14. Ориентировочная цена и дата презентации пока не раскрываются.

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