Планшет Redmi Pad Pro вышел в России

Отечественные ритейлеры дали старт российским продажам планшета Redmi Pad Pro, который вышел в Китае в апреле этого года. За новинку просят 30 и 35 тысяч рублей в версиях с 6/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. До 31 июля покупатели получат стилус Smart Pen или чехол-клавиатуру.

Напомним, что в оснащение планшета входит 12,1-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2,5K, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 600 нит, защитой глаз Xiaomi Qingshan и сертификацией TÜV Rheinland, 4-нанометровая платформа Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, предустановленная операционная система HyperOS, аккумулятор ёмкостью 10000 мАч, поддержка 33-Вт проводной зарядки, селфи-камера на 8 Мп, основная камера разрешением 8 Мп, четыре динамика, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также металлический корпус толщиной 7,52 мм и массой 571 грамм.