Планшет Redmi Pad SE показали на рендере

Профильное издание Kimvol поделилось изображением и подробностями о параметрах планшета Redmi Pad SE, официальный релиз которого запланирован на 17 августа. Итак, устройство оснастят 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2880:1800 пикселей, 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой на 8 Мп, тыльной камерой разрешением 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, предустановленной операционной системой Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14, а также черной, фиолетовой и зеленой расцветками.