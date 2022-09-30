Планшет Redmi Pad полностью рассекречен

В сети появилась распаковка планшета Redmi Pad, официальный релиз которого запланирован на 4 октября. По словам автора видео, аппарат оснастили тонким металлическим корпусом, четырьмя громкоговорителями и поддержкой Dolby Atmos, 10,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц (есть два режима – 60 или 90 Гц, восьмиядерным процессором MediaTek Helio G99, версией на 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной зарядки, основной и селфи-камерами разрешением по 8 Мп, а также предустановленной оболочкой MIUI 13.1 на основе Android 12. Ориентировочная цена планшета в Европе составляет 250 евро.