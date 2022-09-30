Планшет Redmi Pad полностью рассекречен

В сети появилась распаковка планшета Redmi Pad, официальный релиз которого запланирован на 4 октября. По словам автора видео, аппарат оснастили тонким металлическим корпусом, четырьмя громкоговорителями и поддержкой Dolby Atmos, 10,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц (есть два режима – 60 или 90 Гц, восьмиядерным процессором MediaTek Helio G99, версией на 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной зарядки, основной и селфи-камерами разрешением по 8 Мп, а также предустановленной оболочкой MIUI 13.1 на основе Android 12. Ориентировочная цена планшета в Европе составляет 250 евро.

Xiaomi представила планшет Smart Home Display 6…
Компания Xiaomi расширяет ассортимент устройств представив новый планшет Smart Home Display 6. Он очень п…
Представлен планшет Honor Pad 8 …
Компания Honor пополнила ассортимент планшетов моделью Honor Pad 8.329, которая уже появилась в европейск…
Планшет Redmi получит 2K-экран и модем 5G…
Сетевые источники сообщают, что в скором времени компания Xiaomi выпустит планшет под брендом Redmi. Перв…
Представлен планшет TCL Tab 10 5G…
Компания TCL пополнила ассортимент планшетов моделью Tab 10 5G, которая, среди прочего, получила поддержк…
Планшет Oppo Pad Air оснащен процессором Snapdragon 680…
Компания Oppo представила в Индии новый планшет Oppo Pad Air, ранее модель дебютировала в Китае. Новинка …
Планшет Redmi Pad полностью рассекречен…
В сети появилась распаковка планшета Redmi Pad, официальный релиз которого запланирован на 4 октября. По …
Планшет Xiaomi Mi Pad 5 Pro вышел в версии на 8/128 ГБ …
Компания Xiaomi выпустила в продажу новые версии планшетов Xiaomi Mi Pad 5 и Xiaomi Mi Pad 5 Pro, которые…
Грядущий планшет Google вас разочарует…
Google анонсировала Pixel Tablet на Google I/O 2022, и хотя это мероприятие было в основном посвящено сер…
Обзор Lenovo Tab P12 Pro. Бизнес планшет с AMOLED 120 Гц и стилусомОбзор Lenovo Tab P12 Pro. Бизнес планшет с AMOLED 120 Гц и стилусом
Обзор Xiaomi Pad 5. Правильная альтернатива планшету Apple iPad Air 4Обзор Xiaomi Pad 5. Правильная альтернатива планшету Apple iPad Air 4
Обзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTEОбзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTE
Обзор realme Pad Mini. Недорогой компактный планшет с LTEОбзор realme Pad Mini. Недорогой компактный планшет с LTE
Обзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторовОбзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторов
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor