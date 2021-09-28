Планшет Samsung Galaxy Tab A8 получит 4 ГБ ОЗУ Авторитетный информатор OnLeaks раскрыл характеристики планшета Samsung Galaxy Tab A8, который должен появиться в продаже уже 21 октября. Итак, устройству прочат 10,5-дюймовый TFT-экран с разрешением 1920:1200 пикселей, 3 или 4 ГБ оперативной и 32, 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, опцию с поддержкой сетей LTE, основную камеру разрешением 8 Мп, селфи-камеру на 5 Мп, аккумулятор ёмкостью 7040 мАч, четыре динамика, 3,5-мм аудиогнездо, интерфейс USB-C, а также золотистую, серую и серебристую расцветки. Ориентировочная цена планшета составляет 250 долларов. Авторитетный информатор OnLeaks раскрыл характеристики планшета Samsung Galaxy Tab A8, который должен появиться в продаже уже 21 октября. Итак, устройству прочат 10,5-дюймовый TFT-экран с разрешением 1920:1200 пикселей, 3 или 4 ГБ оперативной и 32, 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, опцию с поддержкой сетей LTE, основную камеру разрешением 8 Мп, селфи-камеру на 5 Мп, аккумулятор ёмкостью 7040 мАч, четыре динамика, 3,5-мм аудиогнездо, интерфейс USB-C, а также золотистую, серую и серебристую расцветки. Ориентировочная цена планшета составляет 250 долларов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 23:13 . Продукт - Samsung Galaxy Tab A8 Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Tab A8

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