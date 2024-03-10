Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 показали на рендерах

Профильное издание Winfuture поделилось изображениями и подробностями о планшете Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, который еще не был представлен официально. Устройству приписывают 10,4-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 2000:1200 пикселей, основную камеру на 8 Мп и селфи-камеру разрешением 5 Мп, 5-нанометровую однокристальную систему Samsung Exynos 1280, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, слот для карты памяти microSD, батарею ёмкостью 7040 мАч, поддержку 15-Вт проводной зарядки, а также черную и бежевую расцветки. Утверждается, что в Европе версия с модемом LTE будет стоить 450 евро, а с поддержкой только Wi-Fi – 400 евро.