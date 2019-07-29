Планшет Samsung Galaxy Tab S6 получит аккумулятор на 7040 мАч

Сетевые источники поделились подробностями о топовом планшете Galaxy Tab S6, выход которого ожидается в начале августа вместе с Galaxy Note10. Устройству прочат 10,5-дюймовый дисплей с неназванным разрешением, подэкранный сканер отпечатков пальцев, основную камеру с датчиком на 13 Мп и объектив со светосилой F/1,9, дополнительный модуль на 5 Мп для глубины сцены, фронтальную камеру на 8 Мп, восьмиядерный процессор Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, поддержку карт памяти microSD до 512 ГБ, аккумулятор на 7040 мАч, стилус S Pen, четыре встроенных громкоговорителя AKG и поддержку Samsung DeX.