Планшет Samsung Galaxy Tab S6 получит дисплей WQXGA

2019-07-30, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy Tab S6; [86]
В сети появились новые подробности о планшете Samsung Galaxy Tab S6, официальный анонс которого ожидается в следующем месяце. Если ранее сообщалось о дисплее диагональю 10,5 дюйма, то теперь стало известно о панели AMOLED с разрешением 2560:1600 пикселей. Устройству также прочат подэкранный сканер отпечатков пальцев, основную камеру с датчиком на 13 Мп и объектив со светосилой F/1,9, дополнительный модуль на 5 Мп для глубины сцены, фронтальную камеру на 8 Мп, восьмиядерный процессор Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, поддержку карт памяти microSD до 512 ГБ, аккумулятор на 7040 мАч, стилус S Pen, четыре встроенных громкоговорителя AKG и поддержку Samsung DeX.


Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Tab S6
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