Планшет Samsung Galaxy Tab S8 обновили до Android 12L

Компания Samsung выпустила обновление до операционной системы Android 12L для флагманских планшетов Galaxy Tab S8. Прошивка уже доступна для европейских пользователей Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ и Galaxy Tab S8 Ultra. Помимо всех нововведений, апдейт привносит и августовский патч безопасности Android.

Напомним, что Galaxy Tab S8 характеризуется 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 13 Мп и 6 Мп, фронтальной камерой разрешением 12 Мп, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, от 8 до 12 ГБ ОЗУ и от 128 ГБ до 512 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 8000 мАч с поддержкой проводной 45-Вт зарядки мощностью 45 Вт, поддержкой сотовых сетей 5G, беспроводной связи Wi-Fi 6e и Bluetooth 5.2, комплектным стилусом S Pen, четырьмя динамиками AKG и предустановленной ОС Android 12.
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