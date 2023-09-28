Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE будет стоить 530 евро

Профильное издание Winfuture поделилось подробностями о характеристиках и цене на планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, устройство получит 10,9-дюймовый LCD-экран с разрешением 2304:1440 пикселей и поддержкой стилуса S-Pen, 5-нанометровую однокристальную систему Samsung Exynos 1380 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G68 MP5, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти, селфи-камеру на 12 Мп, основную камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 8000 мАч, поддержку Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6, опциональный модем для сотовых сетей пятого поколения, модуль NFC, защиту от пыли и воды в соответствии со степенью IP68 и предустановленную операционную систему Android 13 с фирменной прошивкой One UI 5.1.