Планшет Teclast P40 HD оценен в 100 долларов

Бренд Teclast пополнил ассортимент планшетов моделью Teclast P40 HD, которая, в числе прочего, получила модем с поддержкой сотовых сетей LTE. Новинка также характеризуется 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 64 ГБ флеш-памяти eMMC, 12-нанометровым 8-ядерным чипсетом Unisoc T606 с тактовой частотой до 1,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1, предустановленной операционной системой Android 12, металлическим корпусом, батареей ёмкостью 6000 мАч, 3,5-мм гнездом для наушников, интерфейсом USB-C, приемником GPS, слотом для карты памяти microSD, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac. Её цена в Китае составляет 100 долларов.