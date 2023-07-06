Планшет Umidigi Active T1 получил батарею на 15000 мАч

В сети появилась информация о защищенном планшете Umidigi Active T1, одной из особенностей которого стала аккумуляторная батарея ёмкостью 15000 мАч. Новинка также может похвастаться защитой от пыли и воды (степени IP68 и IP69), прочностью в соответствии со стандартом MIL-STD-810G, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 20 Вт, 11-дюймовым экраном с разрешением 2000:1200 пикселей, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, поддержкой стилуса и фирменной беспроводной клавиатурой. Об однокристальной системе ничего не говорится, но, вероятно, здесь используется не самая производительная платформа от MediaTek или Unisoc. Цена и дата начала продаж планшета будут объявлены позже.