Планшет Vivo Pad 6 Pro показали на фото

В сети появились фотографии планшета Vivo Pad 6 Pro, который будет представлен уже сегодня, 30 марта. Устройству приписывают наличие 13-дюймового IPS-дисплея с разрешением 3840:2512 пикселей, RGB-строением пикселей и частотой обновления 144 Гц, топовой однокристальной системы Qualcomm Snadragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц и графическим адаптером Adreno 840, от 12 ГБ оперативной и от 256 ГБ встроенной памяти, аккумулятора ёмкостью 13000 мАч и коннектора для чехла-клавиатуры. Планшет уже протестировали в популярном бенчмарке Geekbench, где он набрал 3447 и 10766 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.