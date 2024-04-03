Планшет Vivo Pad3 Pro появился в продаже

Компания Vivo выпустила в продажу флагманский планшет Pad3 Pro, который был представлен неделю назад в Китае. На домашнем для производителя рынке за новинку просят 415, 460, 500 и 555 долларов в конфигурациях с 8 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/256 ГБ и 16 ГБ/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Планшет оснащается 13-дюймовым дисплеем с разрешением 3,1K, частотой обновления изображения 144 Гц, яркостью 900 нит, точностью цветопередачи ΔE ≈ 0,8, полным 100% покрытием цветового пространства DCI-P3 и поддержкой HDR10, 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 9300 с тактовой частотой до 3,25 ГГц, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, аккумулятором ёмкостью 11500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт, основной камерой на 13 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, портом USB-C 3.2 Gen1, адаптером NFC, а также корпусом толщиной 6,64 мм и массой 678 г.
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