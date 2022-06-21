Планшет Xiaomi Book S 12.4 получил Arm-процессор и ОС Windows

Компания Xiaomi пополнила ассортимент планшетов моделью Xiaomi Book S 12.4, которая работает под управлением ОС Windows 11. Новинка уже доступна для покупки в Европе по цене в 700 евро. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 (переименованная Snapdragon 855), 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карт microSD, аккумулятором ёмкостью 38,08 Втч, поддержкой 65-Вт проводной зарядки, 12,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, яркостью 500 кд/кв.м и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, селфи-камерой на 5 Мп, тыльной камерой разрешением 13 Мп, разъемом USB-C, а также поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1.

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