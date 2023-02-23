Планшет Xiaomi Pad 6 готов к выходу

Известный по достоверными утечкам Redmi K50 и Xiaomi 12 инсайдер Digital Chat Station раскрыл дату выхода планшетов Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro. По данным источника, устройства дебютируют уже в марте или апреле этого года. Стандартную модель оснастят однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 870, дисплеем с разрешением 2,8К или 3К, батареей ёмкостью 10000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт. Что до старшей модели Xiaomi Pad 6 Pro, то она будет отличаться более производительной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 или MediaTek Dimensity 9000. Также в ближайшие недели ожидается выход топового камерофона Xiaomi 13 Ultra и фитнес-браслета Xiaomi Band 8.