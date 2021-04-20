Планшет iPad Pro получил 16 ГБ ОЗУ и 2 ТБ флеш-памяти

Компания Apple пополнила ассортимент планшетов моделью iPad Pro, которая получила фирменную платформу M1. Новинка также характеризуется 12,9-дюймовым Liquid Retina XDR-дисплеем с 10 000 мини-светодиодов, 2500 зонами локального затемнения, пиковой яркостью 1600 кд/м2 и контрастностью 1 000 000:1, четырьмя динамиками, до 16 ГБ оперативной и 2 ТБ флеш-памяти, портом USB-C с поддержкой Thunderbolt и USB4, поддержкой мобильных сетей пятого поколения, селфи-камерой разрешением 12 Мп, сканером LiDAR, толщиной 6,4, массой 700 г и клавиатурой Magic Keyboard. Планшет станет доступен для предварительного заказа 30 апреля по цене в 1100 долларов. 11-дюймовый iPad Pro с IPS-экраном обойдется в 800 долларов.

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