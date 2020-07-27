Планшеты Samsung Galaxy Tab S7 и S7+ получат SoC Snapdragon 865+

Сетевые источники раскрыли характеристики планшетов Samsung Galaxy Tab S7 и S7+, выход которых состоится 5 августа. Стандартная модель получит 11-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 500 кд/м2, а старшая Tab S7+ – 12,4-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 2800:1752 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 420 кд/м2.

Обе модели получат чипсет Snapdragon 865+, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 128/256 ГБ флеш-памяти, слот для карт памяти microSD, аккумуляторы на 7040 мАч и 10 090 мАч, поддержку быстрой зарядки на 45 Вт, порт USB-C, сдвоенную основную камеру на 13 и 5 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп и акустику из четырех излучателей AKG с поддержкой Dolby Atmos.
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