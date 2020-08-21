Планшеты Samsung Galaxy Tab S7 появились в российской продаже

Компания Samsung выпустила в российскую продажу топовые планшеты Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+, которые получили 11- и 12-дюймовые дисплеи соответственно. Galaxy Tab S7+ оценен в 70 000 рублей за версию только с Wi-Fi и 80 000 рублей за вариант с LTE. Galaxy Tab S7 оценен в 58 000 и 65 000 рублей соответственно.

Напомним, что новинки характеризуются чипсетом Qualcomm Snapdragon 865+, обновленным пером S Pen, дисплеями LTPS с разрешением WQXGA и частотой обновления 120 Гц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой на 12 и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, четырьмя динамиками AKG с поддержкой Dolby Atmos, разъёмом USB-C 3.1 с возможностью вывода через DisplayPort, функцией Multi-Window для запуска до трёх приложений одновременно на одном экране, расширенным функционалом DeX, поддержкой Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0, подэкранным дактилоскопом, батареями на 8000 мАч и 10 090 мАч, поддержкой зарядки на 45-Вт и предустановленной ОС Android 10 с оболочкой One UI 2.5.