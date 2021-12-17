Планшетная система для подводного погружения DPX ORION

DPX ORION - это многоцелевая подводная платформа, которая позволяет планшетам использовать множество приложений и сенсорных устройств под водой на глубине до 60 м.

ORION спроектирован как модульная система, открытая для бесконечного развития. DPX-1 Shield - это прочный подводный корпус, который защищает планшеты на глубине до 60 м. Поместите свой смарт-планшет в подводный корпус DPX-1 Shield и воспользуйтесь преимуществами множества приложений и сенсорных приспособлений под водой.

Функция Viewport DPX-1 Shield позволяет снимать высококачественные фотографии и видео под водой. Следовательно, вам не нужно носить с собой дополнительную подводную камеру. Вы можете с комфортом просматривать отснятые изображения на большом экране планшета прямо под водой. Вы даже можете подключать к USB-порту внешние устройства, такие как зарядные устройства, акустические модемы, лазерные устройства, датчики давления и т. д.