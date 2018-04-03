Планы Ubisoft на второй год Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

2018-04-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands; [68]
Я лично наиграл в Wildlands прилично часов ещё на момент релиза весной прошлого года, но потом как-то оставил игру в покое и не особо следил за её новостями. Однако, к моему большому удивлению, игра продолжает активно развиваться — в Ubisoft рассказали о новом контенте, который проект получит на второй год своей жизни. Уже 10 апреля вам будут доступны возможности по кастомизации своих союзников (можно будет внешность менять и так далее), будет обновлен режим PvP (даже добавили новый вариант сражения под названием «Саботаж»), плюс обновили PvE режим новыми наградами.

Помимо этого, разработчики рассказали о новом Year 2 Pass, который откроет вам шесть новых классов персонажей раньше всех остальных, плюс вы получите ящики и много других бонусов. Самое время вновь скачать игру и посмотреть на то, что там нового придумали. Как считаете?

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