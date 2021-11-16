Плата Xilinx Alveo U55C, созданная для рабочих нагрузок высокопроизводительных вычислений и больших данных

Если вы ищете мощную карту ускорителя, вас может заинтересовать новый Xilinx Alveo U55C, специально созданный для рабочих нагрузок высокопроизводительных вычислений и больших данных. Новая карта Alveo U55C является самой мощной на сегодняшний день картой ускорителя Alveo компании и предлагает пользователям самую высокую вычислительную плотность и емкость HBM в портфеле ускорителей Alveo.

Карта Alveo U55C сочетает в себе множество ключевых функций, необходимых для современных рабочих нагрузок высокопроизводительных вычислений. Он обеспечивает больший параллелизм конвейеров данных, превосходное управление памятью, оптимизированное перемещение данных по конвейеру и самую высокую производительность на ватт в портфеле Alveo. Плата Alveo U55C представляет собой однослотовый форм-фактор полной высоты и половинной длины (FHHL) с низкой максимальной мощностью 150 Вт. Он предлагает превосходную вычислительную плотность и удваивает HBM2 до 16 ГБ по сравнению с его предшественником, двухслотовой картой Alveo U280. U55C обеспечивает больше вычислений в меньшем форм-факторе для создания плотных кластеров на основе ускорителей Alveo. Он создан для потоковой передачи данных с высокой плотностью, математических операций с большим объемом операций ввода-вывода и решения больших вычислительных задач, требующих горизонтального масштабирования, таких как аналитика больших данных и приложения искусственного интеллекта.