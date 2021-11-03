Платформа Conexio Stratus IoT для создания прототипов

Conexio Stratus - это крошечный (50,8 мм x 22,86 мм), но мощный комплект разработчика для создания электронных проектов с сотовой связью. Он работает под управлением лучшей в своем классе ОСРВ Zephyr для подключенных устройств и представляет собой платформу с батарейным питанием, что делает его идеальным для создания прототипов сотовых систем, таких как приложения для отслеживания активов, мониторинг окружающей среды и мониторинг интеллектуальных счетчиков, и это лишь некоторые из них.

Оснащенный системой Nordic nRF9160 System in Package (SiP), он поддерживает LTE-M, NB-IoT и глобальную систему позиционирования (GPS). Stratus имеет две встроенные внешние антенны U.FL, одну для GPS, а другую для LTE-M / NB-IoT, что позволяет ему поддерживать глобальный диапазон диапазонов LTE. Stratus идеально подходит для подключения существующих проектов к облаку или в качестве шлюза для подключения других локальных конечных точек, не беспокоясь о стоимости инфраструктуры, что делает его полезным как для профессионалов, так и для любителей.
Комментарии и отзывы Conexio Stratus IoT
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