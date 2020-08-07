Платформа Intel Grand Ridge основана на 7 нм техпроцессе HLL +

Информация о новой платформе просочилась благодаря подкасту OverVolted от AdoredTv. Информация может быть не точной, но все же. Компания Intel планирует представить процесс на основе MCM с конфигурацией до 24 ядер Atom. Это будет первое обновление со времен устаревшей архитектуры Tremont и будет означать огромный скачок в IPC и общих вычислениях (благодаря дизайну MCM). Архитектура будет поддерживать оперативную память DDR5 с частотой 5,6 МГц, интерфейс PCIe 4.0. Архитектура будет изготовлена на Intel 7нм (HLL +). Intel готовится предоставить ключевые обновления 13 августа, возможно мы получим более подробную информацию по этому поводу.