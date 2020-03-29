Платформа Intel Rocket Lake-S предлагает поддержку PCIe 4.0 и встроенную графику Xe

Платформа Intel Rocket Lake-S должна появится в конце этого года. Официальных подробностей о возможностях от Intel все еще нет, но есть некоторые данные. Материнские платы Intel 500-ой серии получат некоторые уникальные и интересные функции.

Новая архитектура (ядра Willow Cove), новая серия 500 будет иметь 20 линий PCIe 4.0, с поддержкой более высоких скоростей DDR4.

Будет добавлена интегрированная графика архитектуры Xe Graphics. Архитектура будет поддерживать DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0b. Rocket Lake-S также будет поддерживать Thunderbolt 4 и USB 3.2 Gen 2×2, обеспечивая скорость до 20 Гбит/с. Платформа будет оснащена 2,5-гигабитной локальной сетью Ethernet и интегрированным CNVi & Wireless-AX.