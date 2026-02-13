PlayStation 5 теперь можно взять в аренду

Консольные геймеры больше не обязаны покупать игровую приставку, поскольку британское подразделение Sony, отвечающее за бренд PlayStation в Великобритании, начало тестировать формат аренды PlayStation 5. Стоимость подписки начинается с 9,95 фунта стерлингов в месяц и зависит от выбранной версии консоли. Базовый вариант предусматривает 36-месячную аренду PlayStation 5 Digital Edition с накопителем 825 ГБ. При выборе срока 24 месяца ежемесячный платёж увеличивается до 10,49 фунта стерлингов, а при контракте на 12 месяцев — до 14,59 фунта стерлингов. Доступны и другие версии консоли, включая PlayStation 5 Pro, а также аксессуары — DualSense Edge, PlayStation VR2 и PlayStation Portal. Их тоже можно оформить в аренду за дополнительную ежемесячную плату в зависимости от выбранного тарифа.

Предусмотрен и так называемый «плавающий» формат без долгосрочных обязательств — пользователь платит 19,49 фунта стерлингов в месяц и может отказаться от услуги в любой момент при условии возврата консоли. Если подсчитать общую сумму выплат, то при 36-месячном контракте итоговые расходы составят 358,20 фунта стерлингов, что делает этот вариант самым дорогим. По завершении срока клиент может вернуть устройство и обновиться на новую модель, продолжить ежемесячные платежи или полностью выйти из программы Flex, вернув консоль. В случае 24-месячного плана общая сумма достигает 251,76 фунта стерлингов, а при 12-месячном — 175,08 фунта стерлингов.
