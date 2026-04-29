PlayStation 5 запустили на базе Linux

На фоне недавнего скандала вокруг новой DRM-защиты Sony разработчик Энди Нгуен, ранее уже демонстрировавший запуск полноценного Linux на PlayStation 5, официально опубликовал инструкцию и необходимые шаги для установки открытой операционной системы на консоль Sony. Для взлома требуется дисковая версия PS5 с прошивкой 3.00, 3.10, 3.20, 3.21, а также 4.00, 4.02, 4.03, 4.50 и 4.51. При этом поддержка накопителя M.2 на данный момент доступна только для прошивок серии 4.xx. По слухам, существуют способы отката системы до совместимых версий, однако они работают не всегда стабильно. После выполнения всех этапов взлома, загрузки нужного payload и перезапуска пользователь получает полноценную систему Ubuntu 26.04 Resolute Raccoon с ядром Linux 7.

Установка Linux на PlayStation 5 оказалась довольно функциональной. Пользователям доступны настройка видеопамяти, управление вентиляторами и активация режима Boost — всё это можно менять через терминал или текстовые файлы. Однако проект всё ещё находится в стадии доработки. Например, беспроводная сеть может потребовать ручного перезапуска адаптера Wi-Fi, а контроллеры DualSense пока не работают через встроенный адаптер, хотя подключаются через внешний. Частота обновления изображения ограничена 60 Гц при разрешениях 1080p, 1440p и 4K, но в будущем могут добавить поддержку 120 Гц. Главный недостаток заключается в том, что это программный мод — если перезагрузить PS5 в режиме Linux, система сбросится.
