Nintendo повысила цену на Switch 2

Сегодня компания Nintendo объявила о глобальном повышении стоимости Switch 2 из-за «изменений рыночных условий» и одновременно ухудшила прогноз продаж на следующий год. С 1 сентября цена Switch 2 в США вырастет до 500 долларов вместо нынешних 450 долларов. Кроме того, аналитики отмечают, что аналогичное повышение цен ожидает оригинальную Switch, Switch OLED и Switch Lite. Японских пользователей Nintendo также ждут дополнительные изменения — с 25 мая подорожают подписки Nintendo Switch Online, а цены на игровые карты перестанут иметь фиксированный предел. В финансовом отчёте компания объяснила эти меры тем, что последствия изменений рыночной ситуации, как ожидается, сохранятся в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Nintendo принесла извинения пользователям и партнёрам за влияние новых цен, поблагодарив их за понимание. Согласно последнему финансовому отчёту, за 2026 финансовый год Nintendo продала 19,86 миллиона консолей Switch 2, что оказалось выше результатов оригинальной Switch, которая за свой первый полный финансовый год разошлась тиражом 15,05 миллиона устройств. При этом компания отметила, что спрос на Switch 2 оказался особенно высоким именно в стартовый период продаж, поэтому в дальнейшем темпы реализации снизятся. Тем более, что из-за повышения стоимости консоли спрос явно пропорционально упадёт, что снизит общие доходы производителя в ближайший год или даже больше. Но это вполне ожидаемая ситуация.
Microsoft представила технологию Auto SR…
Компания Microsoft начала тестировать функцию Automatic Super Resolution (она же Auto SR) на Xbox Ally X.…
Steam Deck действительно сняли с продажи…
Компания Valve обновила информацию на сайте Steam Deck, предупредив, что Steam Deck OLED может периодичес…
Valve улучшает производительность на Linux и ARM…
Похоже, Valve начала развёртывание новой бета-версии Proton 11, вместе с которой приходят все улучшения и…
ASUS ROG Xbox Ally X резко подорожала на 21%…
Согласно недавнему материалу информационного издания Automaton, в Японии резко выросла цена на ASUS ROG X…
Новый Xbox будут продавать за 1200 долларов…
Согласно новым слухам, Microsoft может отказаться от глубокой кастомизации APU для Xbox Project Helix — б…
Valve доставила в США много Steam Machine…
Брэд Линч, известный инсайдер в сфере шлемов виртуальной реальности, который ранее сообщил о подготовке S…
Sony получила патент на новую паузу в играх…
Новая патентная заявка Sony может предложить игрокам альтернативу привычной паузе. Речь идёт о системе So…
Sony объяснила новую DRM-защиту на PlayStation 5…
Компания Sony наконец дала официальный комментарий по поводу скандала вокруг онлайн-DRM на PlayStation 5 …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor