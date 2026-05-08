Nintendo повысила цену на Switch 2

Сегодня компания Nintendo объявила о глобальном повышении стоимости Switch 2 из-за «изменений рыночных условий» и одновременно ухудшила прогноз продаж на следующий год. С 1 сентября цена Switch 2 в США вырастет до 500 долларов вместо нынешних 450 долларов. Кроме того, аналитики отмечают, что аналогичное повышение цен ожидает оригинальную Switch, Switch OLED и Switch Lite. Японских пользователей Nintendo также ждут дополнительные изменения — с 25 мая подорожают подписки Nintendo Switch Online, а цены на игровые карты перестанут иметь фиксированный предел. В финансовом отчёте компания объяснила эти меры тем, что последствия изменений рыночной ситуации, как ожидается, сохранятся в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Nintendo принесла извинения пользователям и партнёрам за влияние новых цен, поблагодарив их за понимание. Согласно последнему финансовому отчёту, за 2026 финансовый год Nintendo продала 19,86 миллиона консолей Switch 2, что оказалось выше результатов оригинальной Switch, которая за свой первый полный финансовый год разошлась тиражом 15,05 миллиона устройств. При этом компания отметила, что спрос на Switch 2 оказался особенно высоким именно в стартовый период продаж, поэтому в дальнейшем темпы реализации снизятся. Тем более, что из-за повышения стоимости консоли спрос явно пропорционально упадёт, что снизит общие доходы производителя в ближайший год или даже больше. Но это вполне ожидаемая ситуация.