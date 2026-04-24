В Steam Deck появится статистика FPS

После запуска Steam Deck компания Valve постепенно развивает SteamOS, добавляя новые функции и улучшая инструменты для разработчиков, чтобы упростить адаптацию игр под портативную платформу. В последнем бета-обновлении панели Steamworks для партнёров появилась функция отчётности по частоте кадров для пользователей SteamOS. Теперь разработчики игр, получивших статус Steam Deck Verified, смогут получать данные о производительности, собранные с устройств пользователей, которые согласились делиться статистикой по FPS. На текущем этапе система показывает график средней частоты кадров за последние 30 дней. В будущем Valve планирует расширить отчётность и добавить данные о колебаниях производительности, чтобы разработчики могли лучше понимать стабильность работы игр.

Valve подчёркивает, что новая система создана в том числе для работы с обратной связью от игроков, которые не согласны с оценкой Steam Deck Verified. По мнению компании, такие данные помогают разработчикам лучше анализировать реальные сценарии использования, особенно после обновлений игр. В дальнейшем отчётность по FPS будет расширена и на игры со статусом Steam Deck Playable. Также появится показатель вариативности кадровой частоты, который позволит оценивать стабильность производительности более точно. Ожидается, что похожие инструменты аналитики со временем могут появиться и для будущих устройств компании, включая Steam Machine и Steam Frame.