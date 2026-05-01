Microsoft представила технологию Auto SR

Принцип работы Auto SR похож на DLSS от NVIDIA — игра сначала рендерится в более низком разрешении для повышения производительности, а затем изображение масштабируется, чтобы улучшить качество. DLSS за последние годы стала крайне популярной технологией — более 80% владельцев RTX-видеокарт используют её в играх. Соответственно, данная технология от Microsoft тоже будет пользоваться спросом. При этом не все проекты поддерживают DLSS, а также аналоги вроде AMD FidelityFX Super Resolution или Intel XeSS. В отличие от них, Auto SR встроена прямо в Windows и может применяться к играм без нативной поддержки подобных технологий. Пока неясно, насколько хорошо Auto SR будет работать в разных проекта, но это важный шаг в правильном направлении для бренда.