Microsoft представила технологию Auto SR

Компания Microsoft начала тестировать функцию Automatic Super Resolution (она же Auto SR) на Xbox Ally X. Эта технология впервые появилась на некоторых ПК с Copilot Plus почти два года назад и позволяла улучшать качество изображения и повышать частоту кадров в отдельных играх. Теперь её проверяют в режиме подключения к телевизору, чтобы 7-дюймовое портативное устройство могло повышать разрешение и графические настройки на больших экранах. В компании объясняют, что при подключении к ТВ проблемы с качеством картинки и стабильностью FPS становятся заметнее, и именно такие ситуации Auto SR должна исправлять. Поэтому тестирование начали именно с этого сценария, где эффект будет наиболее очевиден.

Принцип работы Auto SR похож на DLSS от NVIDIA — игра сначала рендерится в более низком разрешении для повышения производительности, а затем изображение масштабируется, чтобы улучшить качество. DLSS за последние годы стала крайне популярной технологией — более 80% владельцев RTX-видеокарт используют её в играх. Соответственно, данная технология от Microsoft тоже будет пользоваться спросом. При этом не все проекты поддерживают DLSS, а также аналоги вроде AMD FidelityFX Super Resolution или Intel XeSS. В отличие от них, Auto SR встроена прямо в Windows и может применяться к играм без нативной поддержки подобных технологий. Пока неясно, насколько хорошо Auto SR будет работать в разных проекта, но это важный шаг в правильном направлении для бренда.