Ayaneo сообщила сроки поставок консоли Next 2

Приём заказов на Ayaneo Next 2 был закрыт 23 марта — сейчас компания предупреждает, что не может гарантировать выпуск дополнительных партий для новых покупателей. Тем не менее заинтересованные пользователи всё ещё могут связаться со службой поддержки и оставить информацию о желаемой конфигурации и цвете устройства. Ayaneo отмечает, что при наличии возможности компания уведомит часть пользователей о появлении дополнительных слотов для заказа, однако никаких гарантий на этот счёт пока нет. Также производитель сообщил, что портативная Windows-консоль Konkr Fit поступит в производство уже к концу этого месяца. Если всё пойдёт по плану, её поставки тоже стартуют в июне. Проблемы с поставками, естественно, напрямую связаны с дефицитом чипов памяти на рынке.