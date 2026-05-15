Ayaneo сообщила сроки поставок консоли Next 2

Компания Ayaneo представила портативную игровую консоль Next 2 на Windows ещё в декабре, а теперь компания поделилась свежей информацией о сроках поставок. По словам производителя, первые устройства начнут отправлять спонсорам Indiegogo уже в июне. Поставщики Ayaneo уже приступили к производству ключевых компонентов Next 2, включая материнскую плату, дисплей, аккумулятор и другие основные элементы устройства. При этом изготовление второстепенных компонентов уже завершено. Компания рассчитывает начать тестовое производство консоли в начале июня, а массовый выпуск стартует в середине месяца. Если дальнейшие этапы пройдут без задержек, первые поставки начнутся ближе к концу июня.

Приём заказов на Ayaneo Next 2 был закрыт 23 марта — сейчас компания предупреждает, что не может гарантировать выпуск дополнительных партий для новых покупателей. Тем не менее заинтересованные пользователи всё ещё могут связаться со службой поддержки и оставить информацию о желаемой конфигурации и цвете устройства. Ayaneo отмечает, что при наличии возможности компания уведомит часть пользователей о появлении дополнительных слотов для заказа, однако никаких гарантий на этот счёт пока нет. Также производитель сообщил, что портативная Windows-консоль Konkr Fit поступит в производство уже к концу этого месяца. Если всё пойдёт по плану, её поставки тоже стартуют в июне. Проблемы с поставками, естественно, напрямую связаны с дефицитом чипов памяти на рынке.