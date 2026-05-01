Microsoft запустила режим Xbox на ПК по всему миру

Компания Microsoft начала распространять режим Xbox на все ПК с Windows 11. Новый режим добавляет полноэкранный интерфейс в приложение Xbox app, напоминающий Steam Big Picture. Изначально эта функция появилась под названием Xbox Full Screen Experience на портативных устройствах от Asus вроде портативной консоли Xbox Ally, но теперь компания решила расширить доступность и на десктопные системы. В компании сообщили, что уже сейчас пользователи в некоторых регионах могут скачать новый режим, а в ближайшие недели доступ расширят. Для установки достаточно обновить систему до последней версии Windows 11, так что апдейт операционной системы придётся поставить.

Режим Xbox должен сократить разрыв между консольным и ПК-геймингом, хотя его первая версия на устройствах Xbox Ally больше напоминала бета-тест. С тех пор Microsoft собирала отзывы пользователей и дорабатывала интерфейс, чтобы улучшить опыт на разных типах устройств. Параллельно компания обновляет Xbox Ally X, добавляя, в том числе, тестовую версию технологии масштабирования Auto SR. Владельцы консолей Xbox тоже получают обновление — теперь можно отключать функцию Quick Resume для отдельных игр и настраивать цвета интерфейса панели управления под себя. Правда, всё это не выглядит таким уж серьёзным изменением, которое могло бы изменить положение компании на игровом рынке. Геймеры ждут оптимизации Windows 11 под игровые задачи, но пока что в этом направлении Microsoft не работает.