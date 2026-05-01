Microsoft запустила режим Xbox на ПК по всему миру

Режим Xbox должен сократить разрыв между консольным и ПК-геймингом, хотя его первая версия на устройствах Xbox Ally больше напоминала бета-тест. С тех пор Microsoft собирала отзывы пользователей и дорабатывала интерфейс, чтобы улучшить опыт на разных типах устройств. Параллельно компания обновляет Xbox Ally X, добавляя, в том числе, тестовую версию технологии масштабирования Auto SR. Владельцы консолей Xbox тоже получают обновление — теперь можно отключать функцию Quick Resume для отдельных игр и настраивать цвета интерфейса панели управления под себя. Правда, всё это не выглядит таким уж серьёзным изменением, которое могло бы изменить положение компании на игровом рынке. Геймеры ждут оптимизации Windows 11 под игровые задачи, но пока что в этом направлении Microsoft не работает.