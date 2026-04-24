Компания Microsoft переименовала подразделение Xbox

Глава Xbox Аша Шарма провела насыщенную неделю и продолжает менять курс игрового подразделения Microsoft. По данным источников, на внутренней встрече с сотрудниками она объявила, что компания отказывается от бренда Microsoft Gaming и возвращает прежнее название Xbox для всего игрового направления. Во время собрания Шарма заявила, что именно Xbox должен быть основной идентичностью игрового бизнеса компании. По её словам, использование названия Microsoft Gaming стало отходом от узнаваемого бренда, который важен для аудитории. Microsoft перешла на название Microsoft Gaming в 2022 году одновременно с объявлением сделки по покупке Activision Blizzard. Тогда Фил Спенсер получил должность CEO Microsoft Gaming, а сама структура должна была подчеркнуть развитие игр сразу на консолях Xbox, ПК, мобильных устройствах и в облаке.

Теперь новая глава подразделения меняет этот подход. Возвращение к бренду Xbox стало частью стратегии под лозунгом «возвращение Xbox», которая, как сообщается, направлена на восстановление доверия фанатов и исправление прежних спорных решений. Ранее на этой неделе Шарма уже отменила планы добавлять будущие части Call of Duty в Xbox Game Pass. По данным источников, внутри Microsoft эта идея вызывала серьёзные споры и изначально выглядела сомнительно. Похоже, что к июньской презентации Xbox компания готовит не только анонсы игр и устройств, но и полноценный ребрендинг всей игровой экосистемы, что не может не радовать.
