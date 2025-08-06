PlayStation 6 будет делать акцент на трассировку лучей

PlayStation 6, судя по свежим утечкам, сделает серьёзный рывок в производительности трассировки лучей — как минимум в 5–10 раз по сравнению с базовой PS5. Это станет для Sony не просто техническим апгрейдом, а, возможно, сменой акцента — от традиционной растеризации в сторону более реалистичной графики и технологий будущего. В новом выпуске подкаста Broken Silicon инсайдер Moore’s Law is Dead подтвердил, что расчётная производительность по растеризации увеличится в 2–3 раза по сравнению с PS5, но куда интереснее — насколько сильно вырастет производительность по трассировке лучей. По его данным, речь идёт о 5–10-кратном улучшении, что для консольного сегмента — беспрецедентно.

Инсайдер отметил, что растеризация достигла своего пика — современные игры на PS5 уже выдают 4K с 60–80 FPS, а большего прироста в этом направлении не требуется большинству пользователей. Sony, по всей видимости, делает ставку на оптимизацию под 4K/120 FPS, улучшение трассировки лучей, апскейлинг с ИИ и общую эффективность без резкого роста цены. Это подтвердил и бывший менеджер AMD Джеймс Прайор, заявив, что индустрия переходит от «сырой мощности» к умным технологиям рендеринга. Также подчёркивается, что PS6 не будет конкурировать с ПК напрямую, в отличие от следующего поколения Xbox. Зато консоль Sony сохранит классические преимущества — компактность, низкое энергопотребление, простоту подключения и использования. А вот вопрос относительно цены остаётся открытым.