PlayStation 6 будет делать акцент на трассировку лучей

Инсайдер отметил, что растеризация достигла своего пика — современные игры на PS5 уже выдают 4K с 60–80 FPS, а большего прироста в этом направлении не требуется большинству пользователей. Sony, по всей видимости, делает ставку на оптимизацию под 4K/120 FPS, улучшение трассировки лучей, апскейлинг с ИИ и общую эффективность без резкого роста цены. Это подтвердил и бывший менеджер AMD Джеймс Прайор, заявив, что индустрия переходит от «сырой мощности» к умным технологиям рендеринга. Также подчёркивается, что PS6 не будет конкурировать с ПК напрямую, в отличие от следующего поколения Xbox. Зато консоль Sony сохранит классические преимущества — компактность, низкое энергопотребление, простоту подключения и использования. А вот вопрос относительно цены остаётся открытым.