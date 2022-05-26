По словам Amazfit, россияне стали реже выходить на пробежки

Компания Amazfit проанализировала активность россиян, занимающихся бегом. Исследование охватило жителей всех регионов страны, мужчин и женщин, которые фиксирует уличные пробежки и тренировки на беговых дорожках с помощью «умных» часов и фитнес-браслетов Amazfit.

Как выяснилось, в январе-апреле 2022 года число регулярно занимающихся бегом россиян снизилось на 28% по сравнению с таким же периодом 2021 года: если в январе-апреле 2021 года в среднем на пробежки выходили 185 тыс. человек, то в январе-апреле 2022 года — 134 тыс. Причем женщины стали бегать на 30% реже, а мужчины — на 26%.

Число бегунов снижалось с начала 2022 года, но особенно резко уменьшилось в апреле и марте, что нехарактерно для обычной динамики. Так, в январе 2022 года на пробежки выходили на 19% меньше россиян, чем в январе 2021 года, в феврале — на 17%, в марте — на 31% меньше, в апреле — на 37% меньше. Между тем обычно активность российских бегунов заметно растёт по мере весеннего потепления — но не в 2022 году. В марте этого года число занимающихся бегом россиян увеличилось только на 4% по сравнению с февралём, а в апреле — на 22% по сравнению с мартом. В 2021 году была другая динамика: в марте бегунов стало на 25% больше, чем в феврале, а в апреле — на 35% больше, чем в марте.

Почему важно бегать

Чем меньше россияне бегают, тем выше их стресс и хуже сон, что подтверждается данными пользователей «умных» часов, отмечают в Amazfit. Так, у бегающих россиянок уровень стресса, рассчитанный по методике Amazfit, в среднем оценивается в 31,6, а у не бегающих — 35,4. У выходящих на пробежки мужчин средний показатель стресса — 32,7 против 36,2 у мужчин, не занимающихся бегом. На сон занятия бегом тоже влияют положительно: у выходящих на пробежки россиянок средний показатель качества сна — 82,3, а у не бегающих — 80,7. В то же время у мужчин-бегунов средний показатель 80,4 балла, а у не бегающих мужчин — 78,5.

Как начать бегать

Заняться бегом никогда не поздно. Более того, именно сейчас, в начале лета, наиболее подходящее время для этого. Главное всё делать осторожно и соблюдать рекомендации специалистов.

«Самое сложное — это завязать шнурки и выйти на улицу. Как только первый шаг будет сделан — всё получится, — уверяет Оксана Зброжек, российская бегунья на средние дистанции, мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике, чемпионка и призёр чемпионата Европы по лёгкой атлетике, создатель бегового клуба Run the World. — Бег должен приносить радость, здоровье и удовольствие, поэтому начинать бегать, лучше с твёрдой уверенностью, что противопоказаний нет. Что касается “первых шагов” в беге, здесь всё очень индивидуально, ведь у каждого свой спортивный опыт. Главное — всё делать очень постепенно: иногда можно начинать просто с активной ходьбы, потом добавлять туда совсем по чуть-чуть бега, чередуя его с пешей нагрузкой, а затем постепенно увеличивать долю бега и обязательно не забывать отдыхать и следить за своим состоянием и прогрессом».

Помощником бегунам станут «умные» часы Amazfit — с помощью приложения ZEPP умеют анализировать беговые тренировки, подсчитывают расстояние, время, средний темп и многое другое. С их помощью бегун может корректировать нагрузку и отслеживать прогресс. Важно, что, анализируя динамику изменений показателей, связанных с бегом, а также показателей стресса и качества сна, на протяжении, скажем, месяца или трёх, пользователи смогут наглядно убедиться в пользе занятий спортом. Это станет и достижением, и мотивацией продолжать занятия.

Amazfit объявляет Zepp Health weeks! Zepp Health Weeks — это недели здоровья, которые с 1 по 30 июня 2022 проводит Amazfit. Почти весь этот месяц можно будет купить гаджеты бренда со скидками, начать с ними свои беговые тренировки и использовать их для мониторинга показателей здоровья. В акции участвуют модели Bip U и Bip U pro, предназначенных как для любителей спорта, так и для всех, кто просто заботиться о себе. Акция пройдет в магазинах ДНС, Связной и Мегафон.
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