Победители конкурса App Store Award

Apple объявила победителей ежегодной премии App Store Awards за лучшие приложения для iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple TV. Как обычно, категории «Приложение года» и «Лучшая игра» разделены по устройствам. В этом году Apple добавила новую категорию «Тренд года», в которой обозначено движение, оказавшее длительное влияние на жизнь людей.

Игра года для iPhone принадлежит Toca Life World - красочной игре по созданию мира для детей с большой свободой создания персонажей и окружения. Разработчик Toca Life World.

Приложение для редактирования видео LumaFusion было признано лучшим приложением для iPad. Приложение зарекомендовало себя как один из самых надежных инструментов для создателей контента в мобильной экосистеме Apple. Соучредитель Терри Морган сказал, что во время пандемии ежедневная активность пользователей увеличилась вдвое.

Craft - приложение года для Mac. Это офисное приложение, созданное изначально для macOS, которое позволяет создавать и редактировать документы и заметки с изображениями, видео и вложениями PDF в структурированном и визуально привлекательном виде.

Carrot Weather - приложение года для Apple Watch. Он предлагает подробные метеорологические показания, и самое приятное то, что вы можете выбрать, как информация о погоде будет представлена ​​вам - профессионально, используя как можно больше метрик данных, или саркастически со смешными прогнозами, чтобы скрасить свой день.

DAZN - лучшее приложение для Apple TV. Он предлагает обширный каталог спортивных трансляций с профилями подписки, что позволяет вам смотреть лучшие спортивные матчи со всего мира в прямом эфире.