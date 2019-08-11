Почему компания Huawei назвали операционную систему HarmonyOS

На днях китайская компания Huawei представила собственную операционную систему HarmonyOS и первое устройство на ней — телевизор Honor Vision. После этого генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ю Чэндун (Yu Chengdong) пояснил, почему ОС получила именно такое название.

После того, как стало известно, что Huawei готовит собственную операционную систему, в сети озвучивали несколько вариантов ее названия: Ark OS, Oak OS и самый распространенный — HongMeng OS. Однако в результате получилась HarmonyOS.

У китайцев HongMeng означает «открытие земли», самое близкое по значению слово — genesis (начало). Однако для пользователей, которые живут за пределами Китая, это слово сложное для произношения. Поэтому решили остановиться на HarmonyOS.

Над операционной системой работало более 4 тысяч человек, поэтому она появилась на рынке так быстро.