Почему надо выбирать ИТ-аутсорсинг на стороне?

2019-08-05, Автор - Айдар Ибрагимов; [21]

Как известно, ярким примером неэффективного расходования средств являются государственные учреждения. В нашей стране большая часть медицины государственная, так как на рельсы страховой медицины перевести ее не удалось. Причина - низкий уровень минимальной заработной платы в стране, - она не достигает даже 200 долларов США. С такой заработной платой о страховой медицине речи быть не может - здесь вновь встает вопрос о черте бедности. Вот именно поэтому существуют государственные больницы, являющиеся примером неэффективности. Все начинается с того, что у каждой больницы есть свой штат программистов или по-другому IT-специалистов и это в то время, когда все коммерческие организации уже давно перешли на ИТ-аутсорсинг. Благодаря этому ИТ-аутсорсинг в Киеве сегодня стоит в два раза дешевле, чем еще 5 лет назад.

Коммерческие организации передают непрофильную деятельность на аутсорсинг, так как это позволяет экономить средства и повысить качество получаемых услуг. В государственных больницах на аутсосинг ушли стирка белья и приготовление питания. Теперь еду пациентам возят с другого конца города, разогревают в больнице и раздают. Качество стирки белья на протяжении длительного времени вызывает неудоумение. Причина отсутствия качества оказываемых услуг - тендеры на приготовление продуктов питания, стирку белья зачастую из года в год выигрывают свои люди, поэтому ни о какой конкуренции не может быть и речи. Своих людей занимающихся ИТ-сферой не так много, как следствие, данная сфера продолжает обслуживаться собственными программистами больниц.

Средняя заработная плата программистов больниц не превышает 400-450 долларов США. Как следствие, это молодые ребята, которых больше никуда не взяли, так как они ничего не умеют и не хотят учиться. При этом эти ребята подписывают заявки на тендер в рамках которых закупаются компьютеры с мышками, клавиатурами подключенными к портам PS/2, а не USB, а в качестве процессора выступает Intel Atom. Это оборудование устаревает к моменту установки, как следствие, через несколько лет создаются новые заявки на тендер.

Если бы ИТ-сфера больницы была передана на аутсорсинг резко бы повысилось качество оказываемых услуг и частная коммерческая организация никогда бы не подписала заявки на тендер где прописано устаревшее оборудование.


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