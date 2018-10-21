Почему пора переходить на светодиодные панели и лампы?

Еще недавно светодиодные лампы и панели стояли достаточно больших денег и многие отказывались от их покупки именно из-за высокой стоимости. Прошли годы, появились новые отечественные и зарубежные производители, что привело к значительному снижению стоимости данного вида источника света. Теперь по сути нет надобности тратить время на расчет экономии от покупки светодиодного источника света вместо обычного - всегда преимущество оказывается на стороне современных решений.

Для того чтоб перейти на светодиодный источник света вы можете купить светодиодные лед панели Z-led или попросту приобрести обычные светодиодные лампочки с тем патроном, который используется в вашем светильнике. Многие просто производя ремонт в помещении покупают светильники изначально на светодиодных лампах, остальные меняют привычные энергосберегающие лампы или лампы накаливания на светодиодные.

Переход на светодиодный источник света сулит множество различных преимуществ. Во-первых, это безотказная работа в широком диапазоне температур от плюс 60 градусов до минус 60 градусов. Во-вторых, это работа каждой лампочки от 10 000 часов до 100 000 часов, в зависимости от того, какого производителя и какой тип лампы вы выберите. В-третьих, стабильность излучаемого света вне зависимости от колебаний напряжения в розетке - собственные контроллеры напряжения каждой лампы справляются с значительными колебаниями напряжения. В-четвертых, только светодиоды могут обеспечить вам чистый цвет, что применяется дизайнерами на протяжении многих лет. Просто ранее это было слишком дорого, а сегодня вполне доступно.

Говоря о недостатках светодиодных ламп - их сегодня практически не осталось. Ранее значимым недостатком считалась высокая цена - сегодня вместе со значительным снижением цен данной проблемы нет. Также считается, что не везде светодиодные лампы могут заменить лампы накаливания. На практике таких сфер практически не осталось. Сама технология зарекомендовала себя среди широкого круга потребителей.