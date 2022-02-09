Почувствуйте VR-объекты и сенсорные поверхности в виртуальной реальности с помощью Emerge Wave-1

Виртуальная реальность используется теми, кто хотел бы иметь возможность прикасаться к VR-объектам и чувствовать поверхности в виртуальной реальности. Возможно, вам будет интересно узнать, что кампания Emerge уже работает над данным устройством. Небольшое устройство использует ультразвук, чтобы пользователи виртуальной реальности могли физически ощущать содержимое виртуальной реальности и устанавливать человеческие связи в виртуальном мире голыми руками. Нет необходимости покупать дорогие тактильные перчатки, поскольку Emerge использует ультразвуковую технологию, чтобы вы могли чувствовать и испытывать эмоции в виртуальной реальности.

Emerge Home предназначен для людей, которые считают, что игры — это значимый способ общения с другими людьми. Компания верит в способность игры сближать людей — точно так же, как настольная игра после ужина. С дополнительным ощущением прикосновения вы можете получить уникальный опыт как никогда раньше.

Emerge Wave-1 излучает ультразвуковые волны вокруг виртуальных объектов. Вы можете почувствовать это силовое поле в воздухе на высоте до 3 футов над устройством и на 120 градусов вокруг него. Наведите голые руки на Emerge Wave-1 и физически почувствуйте, что вы видите в приложении Emerge Home Quest 2.