Лучший электрочайник 2020 года. Kitfort KT-640

Чайник Kitfort KT-640

Современный чайник – это устройство, которое способно вскипятить воду в течение нескольких минут или даже секунд, позволяя сэкономить время и насладиться любимым горячим напитком в любой момент. Наша редакция MegaObzor.com сделала подборку пяти лучших электрических чайников, основываясь не только технических характеристиках, но и отзывах пользователей.

Электрический чайник с электронным терморегулятором Kitfort КТ-640 может не только вскипятить воду, но и нагреть ее до температуры 40, 70, 80 и 90 °С, что очень удобно при заваривании различных сортов чая.

Чайник Kitfort KT-640 оснастили умной подсветкой. Значение установленной температуры отображается определённым цветом подсветки.

Чайник имеет большое горлышко, что облегчает доступ внутрь при мытье, а также в этой модели предусмотрена мелкоячеистая сетка из нержавеющей стали, не позволяющая частицам известкового налёта попадать в чашки.

Чайник также оснащен функцией поддержания температуры. Температура воды контролируется встроенным в дно чайника термодатчиком.

Чайник REDMOND RK-M143-E

Также чайник Kitfort KT-640 полностью безопасен, так как он автоматически отключится при закипании и снятии с подставки. Если в резервуаре нет воды, он не начнёт работать, чтобы таким образом избежать перегрева.

REDMOND RK-M143-E-это классическая модель современного электрочайника, облаченная в стильный и привлекательный корпус овальной формы.

Чайник M143-Е оборудован подсветкой шкалы уровня воды, эргономичной ручкой и подставкой, которая вращается на 360°. Благодаря комбинации современных технологий и экологичных материалов, процесс закипания быстр и безопасен.Чайник REDMOND M143-Е обладает таким преимуществом как сменный фильр, который позволяет легко очистить чайник от накипи и обеспечивает максимально долгую эксплуатацию прибора.

Чайник Philips HD9358

Подставки с расположенной по центру позволяют пользователям легко устанавливать чайник и вращать его на 360°. А значит, чайником с одинаковым комфортом могут пользоваться как правши, так и левши.

Электрочайник Philips HD9358 – это стильный и функциональный бытовой электроприбор, выполненный из нержавеющей стали серебристо-синего цвета.У чайника оптимальная вместимость 1.7 литров и высокая мощность 2200 Вт, что делает процесс кипячения воды очень быстрым.

В процессе кипячения включается внутренняя подсветка, делающая электрочайник более оригинальным.

Механизм автоотключения исключает необходимость постоянного контроля закипания. Также электрочайник отключается, если его убрать с подставки во время работы прибора. Конструкция подставки электрочайника Philips HD9358 делает удобным его установку на нее с любой стороны, любой рукой.

Крышку можно открыть легким нажатием на кнопку, а во время работы электрочайника она блокируется во избежание случайного открытия.

Чайник BBK EK1750P

В носик чайника встроен фильтр из нейлона, который задерживает мельчайшие частицы накипи, которые могут испортить вкус напитка при попадании в чашку. Закрытый нагревательный элемент облегчает очищение внутренности электрочайника от образовавшейся накипи.

Чайник BBK EK 1750 P Зеленый предназначен для бытового использования. Модель способна быстро нагревать и кипятить чистую воду, так как имеет мощность 2200 Вт.Объема 1,7 литров будет достаточно для заваривания чая или кофе для 6–8 пользователей.

Чтобы в наполняемые чашки не попадали мелкие частицы накипи, есть съемный фильтр. Для простого очищения резервуара от солей жесткости нагревательная спираль скрыта под дном. В случае включения без жидкости устройство автоматически деактивируется через несколько секунд.

Модель оснащена подставкой с поворотом на 360°, что позволяет ставить чайник с любой стороны.

Чайник Scarlett SC-EK21S64

Корпус имеет двойные стенки, благодаря чему устройство производит минимум шума при закипании жидкости, а также исключается риск обжечься при соприкосновении. Для добавления оптимального количества воды есть шкала с уровнями предельных значений. Модель создана из высокопрочных и качественных материалов.

Чайник Scarlett SC-EK21S64 имеет колбу объемом 1,8 л и предназначен для заваривания до восьми кружек чая, какао, кофе или других горячих напитков.В конструкции устройства есть специальное окно с градуированной шкалой, которое позволяет контролировать уровень оставшейся воды. Модель произведена из высококачественных, прочных материалов и не подвержена внешнему воздействию и деформации. За счет этого обеспечивается длительный срок службы и сохраняются потребительские свойства даже при постоянном применении.

Максимальная потребляемая мощность модели 2200 Вт способствует экономии энергоресурса. Благодаря скрытому нагревательному элементу чайник достигает заданной температуры за короткий промежуток времени. Устройство очищается от загрязнений с помощью мягкой влажной салфетки и специального моющего средства. Ненагревающаяся ручка эргономичной формы обеспечивает комфортные условия применения.