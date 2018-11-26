Подборка лучших электробритв для мужчин

Braun 7865cc Series 7

Уход за кожей мужчины столь же важен что и для женщин. Подбирая различные средства для бритья мы часто забываем о самом важном, мы не учитываем качество бритвы и бреемся зачастую низкокачественными станками. Поэтому мы подготовили для вас подборку лучших электробритв для мужчин.

Braun 3040TS Series 3 ProSkin

Электробритва Braun 7865cc Series 7 - эта электробритва отличается стильным дизайном, который характеризуется плавностью линий. Двойная бритвенная система с плавающим ножевым блоком идеально повторяет контуры вашего лица. Уникальная конструкция головок позволяет захватывать волоски вне зависимости от направления роста. Двойная бритвенная система с плавающим ножевым блоком идеально повторяет контуры вашего лица. Уникальная конструкция головок позволяет захватывать волоски вне зависимости от направления роста. С помощью дополнительных насадок вы сможете аккуратно подстричь бороду, придать желаемую форму усам, быстро удалить ненужные волоски в области носа и в ушах. Бритва оборудована откидным триммером, который поможет придать форму усам, бороде и бакенбардам. Индикатор оповестит вас о уровне зарядки батареи.

CENTEK CT-2171

Электробритва Braun 3040TS Series 3 ProSkin - эта электробритва позволит вам выглядеть безупречно, быстро и тщательно удаляя растительность на лице. Никакого раздражения, никаких незатронутых участков – бреющая сетка SensoFoil обеспечит безупречный результат, плавающие головки повторяют контуры лица, идут плавно, удаляя даже самые короткие волоски. Бритье может быть как влажным, так и сухим – на качестве результата это не скажется. Также вы можете использовать бритву как триммер, придавая форму растительности на лице, ухаживая за бородой или усами. Работает бритва от аккумулятора, о низком заряде его сообщит индикация. Нескользящая вставка на рукоятке – гарант удобного хвата, чтобы ничто не мешало вам сосредоточиться на процессе.

Philips S1100 Series 1000

Электробритва CENTEK CT-2171 - эта бритва стала обладательницей выдвижного триммера, при помощи которого вам не составит труда удалить нежелательные волосы из наиболее труднодоступных мест и сделать невероятно точный срез. Плавающие бритвенные головки обеспечивают легкое скольжение и не оставляют раздражения на коже. От накопившихся загрязнений модель Centek CT-2171 вы сможете очистить под струей проточной воды, поскольку в ней появился влагонепроницаемый корпус. В качестве источника питания в данной бритве установлен аккумулятор, автономная работа которого рассчитана на 40 минут. На рукоятке прибора предусмотрена специальная вставка, которая препятствует скольжению во время его использования. Ножи бритвы всегда остаются невероятно острыми, ведь в ней реализована система автоматической заточки.

Atlanta ATH-6608

Электробритва Philips S1100 Series 1000 - данная бритва обладает классическим эргономичным дизайном и черным глянцевым корпусом. При этом корпус устройства оснащен черной противоскользящей накладкой, так что проблема с выскальзыванием бритвы из рук обладателю прибора не грозит. Модель обладает роторной системой бритья. Представленная модель предназначена для сухого бритья и обладает подвижным бритвенным блоком и 3 плавающими головками. В свою очередь головки вращаются в 4 направлениях, а лезвия обладают системой CloseCut. Это позволяет забыть о раздражении или оставшихся на коже "островках" из щетинок, до которых головка обычной бритвы не добралась.

Электробритва Atlanta ATH-6608 - эта бритва подходит для сухого и для влажного бритья. Имеет 3 плавающие головки, которые адаптируются к контурам Вашего лица, обеспечивая чистое бритье без раздражение кожи. Бритва абсолютно безопасна, Вы не порежетесь и не поцарапаетесь. Работает от аккумулятора, одного заряда которого хватит до 10 дней использования прибора. Вы смело сможете брать ее с собой в дорогу и в путешествия. Адаптер сети в комплекте.