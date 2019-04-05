Подборка лучших эпиляторов для женщин

Гладкая и ухоженная кожа, это один из современных канонов красоты, поэтому каждая девушка и женщина старается избавиться от лишней и ненужной растительности на своем теле. Разнообразие и способы удаления можно писать бесконечно. Поэтому мы рассмотрим самый удобный и щадящий вариант, использование эпиляторов. Удалять волосы с его помощью можно дома, а все расходы на эту косметическую процедуру ограничиваются лишь ценой устройства. В этой статье мы подобрали лучшие эпиляторы, по мнению МегаОбзор.

Braun 9-561 Silk-epil 9

Panasonic ES-ED53

- простой в использовании прибор, благодаря которому ваша кожа будет гладкой и красивой. Он обеспечивает быструю, качественную и безболезненную эпиляцию, а входящие в комплект насадки расширяют его возможности. Эпилятор оснащён 40 пинцетами, способными удалить даже самые мелкие волоски. Пинцеты эффективно справляются с волосками длиной от 0,5 мм. Тёплая вода выделяет эндорфины, которые являются естественным обезболивающим. Вы можете пользоваться прибором в ванне или в душе, чтобы свести к минимуму раздражение кожи и избавиться от дискомфорта. После использования эпилятор и насадки можно промыть под проточной водой.

CENTEK CT-2194

- позволяет проводить как сухую, так и влажную эпиляцию при помощи 48 пинцетов и четырех насадок для наиболее чистого удаления волосков. Прибор имеет двойную эпиляционную головку с регулируемым углом наклона, допускает использование в воде и имеет подсветку рабочей зоны. После эксплуатации эпиляционную и предэпиляционную головки прибора можно промыть под струей воды. Эпилятор Panasonic ES-ED53 может применяться для эпиляции с пеной, он максимально бережно и аккуратно относится к коже и не создает в процессе работы раздражения и микротравм. Для питания прибора используется собственный литий-ионный аккумулятор, который на 100% восполняет свой заряд за 60 минут. Ресурсов такого аккумулятора будет достаточно для использования эпилятора в течение 30 минут.

Remington EP7010

- ваш надежный помощник в деле поддержания красоты. В комплекте вы найдете три насадки: для эпиляции, для бритья, а также для ухода за стопами, чтобы вы даже дома могли сделать себе качественный педикюр. Количество пинцетов/дисков равно 32 для оптимального результата и захвата даже малейших волосков на участке тела. А чтобы не упустить ничего, воспользуйтесь подсветкой. Centek CT-2194 с эргономичной удобной рукояткой работает автономно в течение 40 минут, а время для его полной зарядки составит 480 мин. В комплектации идет щеточка для очистки пинцетов и дисков.

Philips HP6549 Satinelle

- именно то приспособление, которое прослужит Вам долго при правильном уходе. Головка Remington EP7010 практически не загрязняется, но все же у Вас есть возможность промывать приспособление, если некоторые волоски попали внутрь конструкции. Сами разработчики рекомендуют проводить очистку после каждого второго использования. Само устройство довольно простое в использовании. Всего Вам предлагается два скоростных режима, от которых и зависит работоспособность приспособления. Обратите внимание, что питается такое устройство от сети 220 В, что сразу исключает возможность эпиляции под водой, а также говорит о необходимости наличия розетки поблизости.

- в расширенную комплектацию Philips HP 6549 включено два устройства: ведущий эпилятор, а также дополнительный мини-эпилятор. Представленные эпиляторы имеют до мелочей продуманную конструкцию. Именно поэтому ими так приятно пользоваться. Также в комплект включены вспомогательные аксессуары в виде пинцета, чехла и щетки для очистки головки эпилятора от волос. Эффективный эпилятор Philips HP 6549 может похвастаться продуманным до мелочей исполнением. Устройство имеет продолговатую форму, благодаря чему его приятно держать в руке. Наличие переключателя на корпусе позволяет с легкостью управлять устройством. Рабочая часть аппарата предусматривает наличие 21 пинцета, которые гарантируют высокое качество эпиляции. Отличительной особенностью эпилятора является его многофункциональность. Его допустимо использовать не только на руках и под мышками, но и для стайлинга в области бикини, а также для придания формы бровям. Предусмотрена возможность безопасной промывки головки водой.