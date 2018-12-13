Подборка лучших холодильников с функцией No Frost

2018-12-13, Автор - Ganibal; Продукт - LG GA-B389 SMQZ; [110]
Холодильник - это одна из основных бытовых техник в доме, без которой мы уже не представляем нашу жизнь. Вот задумайтесь, находясь в городе, где бы вы хранили скоропортящуюся продукцию, а особенно в теплое или жаркое время суток? Вот вам и ответ - нигде. Для этого случая, мы подготовили для вас подборку лучших холодильников с функцией No Frost.

LG GA-B389 SMQZ

Холодильник LG GA-B389 SMQZ - оборудован инверторным компрессором. Это конструктивное решение делает холодильник технологичнее: уровень шума снижен (он равен 41 дБ), а надежность повышена. Наличие инверторного компрессора также способствует снижению энергопотребления и нагрузки на электрическую сеть. Класс энергопотребления модели – A++. Благодаря хорошо продуманной внутренней компоновке модель имеет значительный полезный объем: он равен 271 л, включая холодильную камеру, объем которой равен 184 л. Холодильник LG GA-B389SMQZ управляется посредством удобной панели управления и доступа по Wi-Fi. Индикация температуры дает возможность контролировать состояние прибора. Система No Frost обеспечивает отсутствие наледи как в морозильной, так и в холодильной камере.

BEKO RCNK 321E20 W

Холодильник BEKO RCNK 321E20 W - благодаря великолепной вместительности холодильника в 321 литр (94 литра вмещает морозильная камера, а холодильная - 207 литров) вы разместите запас пищи на большую семью. В специальной зоне свежести овощи и фрукты сохранятся еще дольше. За счет системы No Frost в холодильнике не будет появляться наледь и изморозь. Электронное управление позволит точно задать температуру, оптимальную для хранения разных продуктов.

Samsung RB-30 J3000WW

Холодильник Samsung RB-30 J3000WW - ваши продукты будут оставаться свежими еще дольше! Удобная выдвижная полка легко вынимается, и вы сможете быстро найти и вынуть нужный продукт, как бы далеко он не находился. Технология All-around Cooling позволяет равномерно охлаждать каждый уголок рабочей камеры. Вам больше не нужно самостоятельно размораживать холодильник, ведь система No Frost все сделает за вас. Большое отверстие позволяет легко разместить продукты в ящике и оптимизировать пространство рабочей камеры.

Indesit EF 18

Холодильник Indesit EF 18 - он способен удовлетворить потребности средней семьи в качественном сохранении продуктов. При общем объеме, равном 303 л, 75 л приходится на морозильное отделение. Оно оборудовано тремя вместительными пластиковыми выдвижными ящиками и обеспечивает поддержание температуры до –18 °С. На 4 полках из закаленного стекла в холодильном отделении можно удобно разместить все баночки и кастрюльки, а подвесные ящики (балконы) на дверце позволят держать на виду бутылки, пакеты с молочными продуктами и другие мелочи. В двух ящиках для овощей и фруктов поддерживается влажность, оптимальная для того, чтобы дары сада и огорода не завяли раньше времени. Оба отделения INDESIT EF 18 оборудованы системой No Frost, что позволит владельцу никогда не вспоминать о необходимости разморозки холодильника.

ATLANT ХМ 4425-009 ND

Холодильник ATLANT ХМ 4425-009 ND - выполнен в классическом белом цвете и отличается лаконичным, но при этом функциональным дизайном. Стильная модель станет украшением вашей кухни и позволит сохранить продукты свежими в любое время года. Мощный компрессор обеспечивает экономное потребление электроэнергии, что относит данную модель к классу потребления электроэнергии А. Уровень шума, издаваемого при работе, составляет 43 дБ, что не приносит дискомфорта для человека.

Stinol STN 167

Холодильник Stinol STN 167 - данная модель станет отличным решением для потребителя, доверяющего давно известной марке и желающего приобрести современную, энергоэффективную и удобную технику для хранения замороженных и охлаждённых продуктов. Холодильник Stinol STN 167 имеет функцию ускоренного замораживания. Общий полезный объем составляет 256 литров.

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