Подборка лучших индукционных варочных поверхностей

Hansa BHCI65123030

Не для кого не станет новостью, что индукционные варочные поверхности являются самыми безопасными и быстро нагревающими элементами. Тем более классические технологии и принципы нагрева постепенно отходят на второй план, а среди актуальных моделей варочных поверхностей все большим спросом пользуются индукционные. Поэтому мы подготовили для вас подборку лучших индукционных варочных поверхностей по мнению МегаОбзор.

Bosch PKE645B17

Варочная панель Hansa BHCI65123030 - эта панель имеет стильный дизайн, который непременно украсит вашу кухню. Стеклокерамическая поверхность очень красивая и удобная, уход за ней не требует много сил и времени. Варочная поверхность состоит из 4 конфорок, которые обеспечивают большую мощность при меньшем времени нагрева. Размер конфорок составляет 145 мм и 180 мм. Поверхность Hansa BHCI65123030 имеет 4-сегментный индикатор остаточного тепла, интегрированную панель управления, световой индикатор работы конфорок и стальные решетки – все это делает ее незаменимым помощником на вашей кухне. Панель управления состоит из эргономичных поворотных переключателей. Поверхность оснащена надежной системой безопасности. Hansa BHCI65123030 поможет в быстром приготовлении самых разнообразных блюд.

Electrolux EHF 96547 XK

Варочная панель Bosch PKE645B17 - данная панель изготовлена из стеклокерамики черного цвета и окантована серебристой полосой. Плита выглядит стильно и привлекательно. Панель состоит из 4 зон нагрева, обладающих достоинствами экспресс-конфорок - при включении они работают на максимальной мощности до достижения выбранной температуры. Индивидуальный таймер для каждой области нагрева удобен при приготовлении нескольких блюд. Защитное отключение плиты активизируется при длительной работе прибора без внесения изменений пользователем, когда об устройстве забыли. Сенсорная панель управления включает в себя кнопку блокировки, предназначенную для защиты от детей. Плита Bosch PKE 645B17 оборудована индикатором остаточного тепла, позволяющего отследить процесс остывания выключенной конфорки. Ее нагрев можно использовать для поддержания температуры готового блюда. Мощность подключения прибора составляет 6.6 кВт.

Zanussi ZEI5680FB

Варочная панель Electrolux EHF 96547 XK - эта панель выполнена из стеклокерамики. Кнопками управления служит слайдер, который позволяет управлять мощностью нагрева одним касанием. Варочная поверхность Electrolux EHF96547XK включает в себя 4 керамические конфорки, которые гарантируют быстрое и равномерное нагревание поверхности, а также быстрое закипание воды. Трехконтурная конфорка позволяет подобрать тот диаметр нагрева, который подходит непосредственно для используемой посуды. Индикатор остаточного тепла обеспечит безопасность пользователя, а также экономит электроэнергию.

Fornelli PVA 60 Creazione

Варочная панель Zanussi ZEI5680FB - прекрасно подойдет для быстрого приготовления пищи. Она оснащена множеством необходимых функций, а независимая установка позволяет ей работать как в комплекте с духовым шкафом, так и без него. 4 конфорки выполнены из стеклокерамики, благодаря чему быстро разогревают любую посуду. Сенсорные переключатели практичны и легко очищаются. Индикаторы остаточного тепла модели варочной поверхности Zanussi ZEI5680FB дают вам возможность понять, какая из конфорок еще горячая. Благодаря этому вы никогда не обожжетесь. Функция защиты от детей очень важна для всех, у кого в семье есть маленькие дети. Но с Zanussi ZEI5680FB вы можете быть уверены, что эта варочная поверхность совершенно безопасна для них. Защитное отключение этой модели гарантирует, что даже если вы забудете ее отключить, ничего не случится — она выключится автоматически через некоторое время. Zanussi ZEI5680FB — отличный выбор для всех, кто любит готовить.

Варочная панель Fornelli PVA 60 Creazione - варочная панель, оборудованная конфорками, работающими по технологии High Light. Одна из четырёх зон нагрева получила функцию расширения, на неё можно устанавливать посуду с дном овальной формы. Функция сверхбыстрого нагрева конфорок экономит до 20% времени на приготовление блюда. Это очень удобно, когда требуется максимально быстро накормить гостей. Если в процессе приготовления на электрическую поверхность попала жидкость, варочная панель выключится автоматически и подаст звуковой сигнал. После удаления жидкости приготовление можно будет продолжить. При включении этой функции управление варочной панелью блокируется. Теперь Вы можете быть спокойны: Ваши любознательные малыши не смогут случайно включить варочную поверхность или изменить ее настройки. Для отмены блокировки нужно повторно нажать кнопку «ключ» и удерживать ее в течение нескольких секунд.