Подборка лучших классических термосов

2018-11-29, Автор - Ganibal; Продукт - Biostal NB-1000; [41]
Зима уже на подходе, и каждый готовится по разному к ней. Во время прогулки или работы в морозную погоду, нас всегда выручает термос с горячими напитками. Всегда приятно выпить горячего чая на морозе. И к этому случаю мы подготовили для вас подборку из лучших классических термосов.

Biostal NB-1000

Классический термос Biostal NB-1000 - этот термос емкостью 1 л очень удобен, чтобы взять с собой горячие или холодные напитки на какое-нибудь не слишком продолжительное мероприятие, проходящее на открытом воздухе, спортивные соревнования или утреннюю рыбалку. Он не займет много места и мало весит, поэтому не слишком обременит своего владельца. Корпус и колба Biostal Классика NB-1000 сделаны из нержавеющей стали, что обещает термосу практически вечную жизнь. Ему не страшны ни коррозия, ни удары. Крышку можно использовать как чашку.

Арктика 106-1200

Классический термос Арктика 106-1200 - этот термос подойдет для активного отдыха, его можно использовать и для других целей. Одна из особенностей – наличие специального защитного покрытия. Оно принимает на себя внешние воздействия, исключается повреждение. Модель Арктика 106-1200 изготавливается из нержавеющей стали. Этот сплав обладает особыми характеристиками. Он не подвергается коррозии, выделяется высокой прочностью, удается обеспечить продолжительный срок службы термоса. Изделие имеет объем 1.2 литра. Это оптимальный параметр с учетом особенностей использования. Производится термос с применением передовых решений. За счет этого он может сохранять тепло и холод в течение 32 часов.

Zojirushi SJ-SD10

Классический термос Zojirushi SJ-SD10 - этот термос легкий и компактный, он отлично держит тепло и обладает высокой ударопрочностью. Колба термоса имеет тефлоновое покрытие, позволяющее легко его мыть и надолго сохранять первоначальный вкус и аромат напитка. Самопромывающийся клапан крышки обеспечивает плотное прилегание частей крышки и, как следствие, дольше сохраняет тепло. Для комфортного пользования и переноски термос оснащен ручкой и съемным регулируемым ремнем.

Thermos FBB-1000

Классический термос Thermos FBB-1000 - данный термос сохранит находящиеся внутри напитки горячими и ароматными на протяжении 24 часов, поскольку его колба изготовлена из нержавеющей стали, характеризующейся высокой теплопроводностью. Благодаря узкой горловине вы не столкнетесь с проливанием напитков мимо чашки, что добавит еще больше удобства при эксплуатации термоса. Еще одним достоинством изделия является наличие специальной крышки, которая трансформируется в чашку. Компактные размеры модели позволят вам поместить ее в небольшую сумку, чтобы насладиться вкусом любимого чая или кофе в любом месте.

STANLEY Adventure SS Vacuum Bottle

Классический термос STANLEY Adventure SS Vacuum Bottle - этот термос станет незаменимым аксессуаром для тех, кто предпочитает активный отдых. Представленная модель выполнена в серебристой расцветке. Термос удобно носить с собой, так как он не займет много места. Габариты модели составляют 10х30х10 см. Объем термоса рассчитан на 1 л. Термос Stanley Adventure позволяет сохранять изначальную температуру напитков до 24 часов. Это становится возможным, благодаря использованию технологии вакуумной изоляции внутренней колбы. Узкая горловина обеспечивает удобство наливания напитков. Крышка может использоваться в качестве чашки. Корпус и внутренняя колба в этой модели произведены из нержавеющей стали.

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